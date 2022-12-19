Во Франции нашли нарушение в действиях Аргентины при 3-м голе в финале ЧМ-2022

Французское издание L’Equipe выразило мнение, что сборная Аргентины с нарушением правил забила третий гол в ворота сборной Франции в финальном матче чемпионата мира-2022.

Во время гола Лионеля Месси некоторые из игроков сборной Аргентины выскочили на поле. В одном из пунктов футбольных правил сказано, что арбитр должен отметить гол, если на поле в этот момент находился запасной или замененный игрок атакующей команды.

При этом L’Equipe оценила работу польского арбитра Шимона Марчиняка на “двойку” по 10-балльной шкале.

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