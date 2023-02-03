Вне конкуренции: назван лучший наставник АПЛ в январе

Главный тренер “Арсенала” Микель Артета признан лучшим тренером января в АПЛ.

“Канониры” сыграли в январе три матча, добыв две победы и еще раз сыграв вничью.

“Арсенал” обыгрывал “Манчестер Юнайтед" (3:2) и “Тоттенхэм” (2:0).

Интересно, что награда для испанского тренера стала уже третьей в этом сезоне.

Напомним. что “Арсенал” продолжает уверенно лидировать в АПЛ.