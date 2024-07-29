Вместо реконструкции Олд Траффорд. Манчестер Юнайтед хочет построить новый стадион

Манчестер Юнайтед рассматривает возможность строительства нового сезона, вместо реконструкции Олд Траффорд, сообщает Sky Sports.

Целевая группа Красных дьяволы рекомендовала построить новую арену на 100 тысяч мест, что сделает ее крупнейшей в Великобритании. Стадион предлагают возвести возле Олд Траффорд, считают, что это будет способствовать развитию общества.

Клубу принадлежит большая территория вокруг Олд Траффорд, которая, по их мнению, используется недостаточно эффективно. Окончательный перечень рекомендаций сформируют до конца года, когда проведут все консультации с ключевыми заинтересованными сторонами, включая болельщиков и местных жителей.

Напомним, что Манчестер Юнайтед представил новую выездную форму на сезон 2024/2025. Комплект от Adidas выполнен в непривычных для клуба цветах - синем и белом.