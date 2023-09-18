Вместо матча Интера Майами. Месси посетил тренировку своего сына

Аргентинский нападающий Интер Майами Лионель Месси на выходных пропустил матча своей команды в регулярном чемпионате МЛС. Официальной причиной стала необходимость поберечь легенду футбола от возможного перенапряжения. Поэтому, пока “цапли” отправились в Атланту, Месси остался во Флориде.

Впрочем, без футбола Лео не остался. И вместо игры он посетил тренировку в Академии Интера Майами с участием его старшего сына. Тьяго Месси сейчас выступает за команду Интера U12, а Лео, как добросовестный отец, пришел поддержать своего ребенка. Также тренировку посетили младшие братья Тьяго: Матео и Чиро.

Судя по фото, Лео вместе со своим любимым напитком мате даже давал советы кому-то на поле.

Позже Лионеля заметили сидящим около стены вместе со своими младшими сыновьями.

Напомним, что Интер Майами впервые за два месяца провел официальный матч без Лео Месси и не справился с этим давлением, проиграв Атланте 2:5. За время выступлений нападающего в США он уже отличился одиннадцатью голами.

Ранее мы сообщали, что представители Атланты жестко отреагировали на повышенное внимание к Месси в МЛС.