Вместе с Холандом и Нкетиа. Названа символическая сборная 10-го тура АПЛ

Статистический портал WhoScored назвал символическую сборную 10-го тура АПЛ.

Голкипер: Эдерсон (Манчестер Сити)

Защитники: Виталий Миколенко (Эвертон), Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль), Этан Пиннок (Брентфорд), Кайл Волкер (Манчестер Сити)

Полузащитники: Доминик Собослаи (Ливерпуль), Жоау Палинья (Фулхэм), Бернарду Силва (Манчестер Сити)

Форварды: Эдвард Нкетиа (Арсенал), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Брайан Мбеумо (Брентфорд)

Отметим, что самыми яркими игрокам прошедшего тура АПЛ являются Эрлинг Холанд и Эдвард Нкетиа. Норвежец оформил дубль+ассист в игре с Манчестер Юнайтед, а Нкетиа сделал хет-трик против Шеффилда.