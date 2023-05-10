Влахович выбрал новый клуб
Новости футбола Сегодня, 15:30
Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен
Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душан Влахович хочет перейти в лондонский “Арсенал”, сообщает Goal.com.
По сведениям источника, футболист принял решение присоединиться к английскому клубу, несмотря на то, что им также интересуются “Бавария” и “Реал”. Ранее сообщалось, что “Юве” готов продать форварда за 80 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 38 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.
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