Влахович выбрал новый клуб

Нападающий туринского “Ювентуса” и сборной Сербии Душан Влахович хочет перейти в лондонский “Арсенал”, сообщает Goal.com.

По сведениям источника, футболист принял решение присоединиться к английскому клубу, несмотря на то, что им также интересуются “Бавария” и “Реал”. Ранее сообщалось, что “Юве” готов продать форварда за 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 23-летний Влахович провел за “Ювентус” 38 матчей во всех турнирах, забил 12 мячей и отдал три голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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