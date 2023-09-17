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Влахович установил рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду

Новости футбола Сегодня, 07:17
Оливер Вайт эксперт Dailysports Оливер Вайт
Влахович установил исторический рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду Влахович установил исторический рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду

Накануне сербский нападающий Ювентуса оформил дубль в матче против Лацио, который завершился победой «чёрно-белых» со счетом 3:1. Таким образом, Влахович установил исторический рекорд результативности. Душан Влахович стал первым футболистом Ювентуса, забившим по меньшей мере четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов Серии А подряд.

Интересно, что Криштиану Роналду за три года в Турине ни разу не начинал сезон с таких показателей. Ближе всего к этому португалец был во время своей последней кампании, но тогда серию испортил коронавирус.

Напомним, что Душан Влахович перешел в Ювентус с Фиорентины во время зимнего трансферного окна прошлого года за 70 млн евро, еще 10 млн «лилии» получат при достижении определенных спортивных показателей. В прошлом сезоне 23-летний нападающий сборной Сербии забил 24 гола и отдал одну голевую передачу за Ювентус в рамках Серии А и один гол в двух играх Лиги Чемпионов.

Следующий матч «стараясиньора» проведет против Сассуоло 23 сентября в 18:00 по среднеевропейскому времени.

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