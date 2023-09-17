Влахович установил рекорд Ювентуса, который не покорился даже Роналду

Накануне сербский нападающий Ювентуса оформил дубль в матче против Лацио, который завершился победой «чёрно-белых» со счетом 3:1. Таким образом, Влахович установил исторический рекорд результативности. Душан Влахович стал первым футболистом Ювентуса, забившим по меньшей мере четыре гола в четырех стартовых турах двух сезонов Серии А подряд.

Интересно, что Криштиану Роналду за три года в Турине ни разу не начинал сезон с таких показателей. Ближе всего к этому португалец был во время своей последней кампании, но тогда серию испортил коронавирус.

Напомним, что Душан Влахович перешел в Ювентус с Фиорентины во время зимнего трансферного окна прошлого года за 70 млн евро, еще 10 млн «лилии» получат при достижении определенных спортивных показателей. В прошлом сезоне 23-летний нападающий сборной Сербии забил 24 гола и отдал одну голевую передачу за Ювентус в рамках Серии А и один гол в двух играх Лиги Чемпионов.

Следующий матч «стараясиньора» проведет против Сассуоло 23 сентября в 18:00 по среднеевропейскому времени.