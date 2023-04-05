Влахович определился с клубом, за который хочет играть

Форвард “Ювентуса” Душан Влахович может сменить клуб ближайшим летом.

Как пишет источник, сербский футболист собирается присоединиться к лондонскому “Арсеналу”.

СМИ пишут, что сам футболист хотел перебраться в лондонский клуб еще прошлой зимой, но в итоге остановил свой выбор на “Ювентусе”.

Сейчас футболист более склонен к переходу в лондонский клуб.

Напомним, что “Ювентус” купил Влаховича у “Фиорентины” за €77 миллионов.