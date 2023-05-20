Влахович может переехать в АПЛ летом

Форвард "Ювентуса" Душан Влахович попал в список трансферных желаний многих клубов, среди которых и лондонский "Челси".

Англичане уже предложили 23-летнему сербскому игроку контракт, сообщает издание The Express.

Скорее всего, форвард покинет "Ювентус" в ближайшее лето, хотя его контракт с клубом рассчитан до 2026 года.

В текущем сезоне Влахович забил 14 голов в 41 матче.