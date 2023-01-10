Владельцы "ПСЖ" готовят покупку английского топ-клуба

Компания Qatar Sports Investments (QSI) может стать владельцем одного из английских топ-клубов.

Как сообщает The United Stand, владельцы “ПСЖ” могут приобрести “Манчестер Юнайтед” или “Ливерпуль”.

Речь идет как о варианте с полным поглощением, так и о варианте с покупкой доли в этих клубах.

До этого в СМИ писали, что компания начала переговоры о покупке “Тоттенхэма”.

Также в активе Qatar Sports Investments есть доля акций португальской “Браги”.