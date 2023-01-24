Владельцы "Эвертона" уже нашли замену Лэмпарду

Новым главным тренером “Эвертона” могут назначить известного аргентинского специалиста Марсело Бьелсу.

Как пишет The Athletic, владелец английского клуба Фархад Мошири уже поговорил с тренером на тему сотрудничество.

Напомним, что в феврале прошлого года Бьелся покинул “Лидс”.

Вчера вечером “ириски” сообщили об увольнении Фрэнка Лэмпарда. Причиной стала серия из 10 матчей без побед.