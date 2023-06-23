Владельцы "Челси" купили клуб во Франции

Американский конгломерат BlueCo, который владеет правами на “Челси”, приобрел французский “Страсбур”.

Французский коллектив был куплен в рамках стратегии консорциума по укреплению присутствия в европейском футболе.

При этом пока еще остается непонятным, будут ли новые хозяева ответственными и смогут ли сохранить спортивную составляющую клуба.

Источник пишет, что нередко такого рода приобретения приводят к негативным результатам команды, как это оказалось с “Челси” в минувшем сезоне.