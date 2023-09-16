Владельцы Челси хотят купить еще один европейский гранд

Тодд Боэли и Бегдад Эгбали хотят приобрести миноритарный пакет лиссабонского Спортинга, сообщает The Telegraph

Новые владельцы Челси закрыли трансферное окно в прошлом месяце, преодолев барьер в 1 миллиард фунтов стерлингов для подписания новых игроков с момента прихода к клубу в мае прошлого года.

В консорциуме, возглавляемом Эгбали и Боэли, было объявлено, что бизнесмены могут приобрести долю в Спортинге, одного из трех португальских топ-клубов.

Боэли и Эгбали вдохновляются примером City Football Group, владеющей клубами в разных частях мира, что позволяет им развивать большое количество игроков, а затем интегрировать их в ключевые проекты (Манчестер Сити, Жирона) или просто продать их выгодно.

Напомним, Боэли и Эгбали уже приобрели контрольный пакет французского Страсбурга за 65 миллионов евро и теперь подумывают о Спортинге. Однако здесь не все так однозначно. Спортинг — не провинциальный клуб, переживающий кризис, а 19-кратный чемпион Португалии с огромной историей и серьёзной фанатской базой, поэтому нынешние владельцы клуба могут не согласиться на его продажу.

Спортинг – 19-кратный чемпион Португалии, 17-кратный обладатель Кубка Португалии, 9-кратный обладатель Суперкубка Португалии.