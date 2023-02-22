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Владелец "Наполи" высказался о возможных продажах "Кварадоны" и Осимхена

Новости футбола Сегодня, 12:55
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен

Владелец “Наполи” Аурелио де Лаурентис рассказал, при каких условиях команду могут покинуть нигерийский нападающий Виктор Осимхен и грузинский вингер Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона”.

“Я очень хорошо составляю контракты игроков. Поэтому их несложно удерживать. Но никогда не говори ”никогда", так как некоторые предложения невозможно отклонить. Так что ничего нельзя предвидеть. Но, думаю, мы еще долго будем видеть их в Неаполе", - приводит слова Де Лаурентиса TNT Sports Mexico.

В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 24 матча во всех турнирах, забил 20 голов и отдал четыре результативные передачи. На счету 22-летнего Кварацхелии 12 забитых мячей и 15 голевых передач в 25 поединках.

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Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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