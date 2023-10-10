Владелец Наполи рад, что Луис Энрике не стал главным тренером его команды
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал, что хотел пригласить Луиса Энрике этим летом, но передумал, сообщил журналист Фабрицио Романо.
Де Лаурентис сказал, что звонил Луису Энрике в июне, но к счастью, тот хотел присоединиться к Пари Сен-Жермен.
"Посмотрите на его результаты в ПСЖ. Мы разговаривали с Тьяго Моттой в июне, но он не хотел заменять Спаллетти после его результатов", - сказал президент "Наполи".
"ПСЖ" в настоящее время занимает третье место в чемпионате Франции, набрав 15 очков в восьми матчах. Команда уступает лидеру "Монако" всего на два балла. В Лиге чемпионов клуб занимает второе место в группе, в которой также "Милан", "Боруссия" Дортмунд и "Ньюкасл". Французы проиграли "Милану" 1:4 и победили "Боруссию" 2:0.
Напомним, что в прошлом сезоне "Наполи" стали чемпионами Серии А. Однако главный тренер Лучано Спаллетти покинул команду, а пришел Руди Гарсия. В нынешнем сезоне они идут пятыми в Серии А, отставая от лидера "Милана" на семь очков. В Лиге чемпионов неаполитанцы идут вторыми в группе C после мадридского "Реала".