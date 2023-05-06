Владелец "Наполи" озвучил главную цель команды после победы в Серии А

Владелец "Наполи" Аурелио Де Лаурентис рассказал о том, какие задачи команда ставит после того, как досрочно оформила чемпионство в Серии А.

По его словам, главная цель его команды – победа в Лиге чемпионов в ближайших сезонах.

Напомним, что в этом розыгрыше турнира "Наполи" вылетел на стадии четвертьфинала, уступив “Милану”.

Также отметим, что “Наполи” стал чемпионом Италии впервые за последние 32 года. Предыдущий раз команда выиграла чемпионат в сезоне 1989/1990.