EN EN NG NG
Главная Новости Владелец Интер Майами рассказал об обещании, которое дал Месси

Владелец Интер Майами рассказал об обещании, которое дал Месси

Новости футбола Сегодня, 02:07
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Владелец Интер Майами рассказал об обещании, которое дал Месси Фото: твиттер Интер Майами/Автор неизвестен

Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас рассказал о том, какое обещание дал капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, когда тот согласился перейти в его клуб.

По словам бизнесмена, он обещал аргентинцу устроить прощание с болельщиками "Барселоны".

"Уход Месси из "Барселоны" не был его решением, и он не имел возможности попрощаться с клубом, который принял его ещё в детстве. Я обещал ему, что в ближайшие годы сделаю все возможное, чтобы он мог попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы устроим какой-то матч", - сказал владелец американского клуба в комментарии испанской газете Marca.

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" минувшим летом. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. До этого два сезона он провел в составе французского ПСЖ, а перед этим играл за “Барселону”.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 12 матчах во всех соревнованиях, в которых забил11 голов и отдал 5 результативных передач.

Связанные команды и лиги
Интер Майами МЛС США
Популярные новости
ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии Новости футбола Вчера, 15:44 ВИДЕО. Звездный Криштиану Роналду забил гол в матче за Аль-Наср в Лиги чемпионов Азии
ВИДЕО. Невероятные финты 38-летнего Роналду в Азиатской Лиге чемпионов Новости футбола Вчера, 14:43 ВИДЕО. Невероятные финты 38-летнего Роналду в Азиатской Лиге чемпионов
Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор Новости футбола 01 окт 2023, 15:31 ВИДЕО. Супер Марио покоряет Турцию. Балотелли оформил дубль за Аданадемирспор
С Холандом, Сака и даже голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре Новости футбола 01 окт 2023, 11:40 С Холандом, Сака и голкипером Челси. Стала известна символическая сборная АПЛ в сентябре
Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии Новости футбола 01 окт 2023, 09:49 Челси хочет подписать двух форвардов: один – ставочник, второй – высмеян в Италии
Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити Новости футбола 01 окт 2023, 09:02 Замена Сака? Арсенал хочет подписать вингера Вулвз, который шокировал оборону Манчестер Сити
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Мелбет +100% Бонус на депозит от БК Melbet На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 03:00 Мудрик мог оказаться в неожиданном английском клубе Новости футбола Сегодня, 02:30 Давид де Хеа получил несколько предложений из Турции Новости футбола Сегодня, 02:07 Владелец Интер Майами рассказал об обещании, которое дал Месси Новости футбола Сегодня, 01:30 Почеттино признался, почему заменил Мудрика после его дебютного гола Новости футбола Сегодня, 01:00 Стало известно, почему Модрич остается на лавке запасных Реала Новости футбола Сегодня, 00:30 "Колизей бы просто взорвался": Моуринью высказался о долгожданной победе Ромы Новости футбола Сегодня, 00:00 Арбитр Матеу Лаос рассказал об интересном звонке от Месси Новости футбола Вчера, 23:22 Анчелотти рассказал, чего ждет от Реала в матче с Наполи Новости футбола Вчера, 21:30 Интер Майами хочет пригласить еще одну футбольную легенду Новости футбола Вчера, 21:08 В Неаполе произошло землетрясение накануне матча между Наполи и Реалом
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Унион - Брага 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Зальцбург - Реал Сосьедад 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Кайзер Чифс — Кейптаун Сити 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Лутон - Бернли 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Наполи - Реал 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Манчестер Юнайтед - Галатасарай 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Копенгаген - Бавария 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Интер — Бенфика 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Ланс — Арсенал 3 октября 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч ПСВ Эйндховен — Севилья 3 октября 2023 года