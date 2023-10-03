Владелец Интер Майами рассказал об обещании, которое дал Месси

Владелец "Интер Майами" Хорхе Мас рассказал о том, какое обещание дал капитану сборной Аргентины Лионелю Месси, когда тот согласился перейти в его клуб.

По словам бизнесмена, он обещал аргентинцу устроить прощание с болельщиками "Барселоны".

"Уход Месси из "Барселоны" не был его решением, и он не имел возможности попрощаться с клубом, который принял его ещё в детстве. Я обещал ему, что в ближайшие годы сделаю все возможное, чтобы он мог попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. Возможно, мы устроим какой-то матч", - сказал владелец американского клуба в комментарии испанской газете Marca.

Напомним, что Месси перешел в "Интер Майами" минувшим летом. Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2025 года. До этого два сезона он провел в составе французского ПСЖ, а перед этим играл за “Барселону”.

В текущем сезоне аргентинец принял участие в 12 матчах во всех соревнованиях, в которых забил11 голов и отдал 5 результативных передач.