Владелец “Эвертона” намерен продать клуб
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Эвертона/Автор неизвестен
Владелец “Эвертона” Фархад Мошири намерен продать клуб.
Как пишет источник, за “ирисок” бизнесмен хотел бы получить 500 млн фунтов.
Отмечается, что уже сейчас есть несколько потенциальных покупателей на “Эвертон”.
Напомним, что в 2016 году Мошири купил 49,9% акций английского клуба, а спустя три года он увеличил свой актив до 77,2%.
По итогам 20 туров “ириски” идут на предпоследнем месте в АПЛ.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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