Владелец "Челси" "наехал" на футболистов из-за неудачных результатов

Владелец “Челси” Тодд Боули подверг критике футболистов лондонского клуба после поражения в матче 31-го тура чемпионата Англии с “Брайтоном” (1:2), сообщает The Telegraph.

По сведениям источника, бизнесмен пристыдил игроков из-за серии неудовлетворительных результатов. Также он заявил, что потратил 600 миллионов фунтов на усиление состава, но команда не оправдывает ожиданий.

Кроме того, Боули сказал, что ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов против “Реала” является шансов для команды спасти сезон. В первом матче “аристократы” проиграли на выезде со счетом 0:2.

“Челси”, набрав в 31 туре 39 очков, занимает лишь 11-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" теряет еще двух основных игроков.