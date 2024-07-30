Определились все четвертьфинальные пары олимпийского турнира по футболу среди мужчин

Во вторник, 30 июля, прошли финальные матчи группового этапа футбольного турнира на Олимпийских играх 2024 среди мужчин.

После сегодняшнего дня определились все участники плей-офф Олимпиады. В четвертьфинал пробились: Франция, США, Марокко, Аргентина, Египет, Испания, Япония и Парагвай. Кроме этого, сформировались все пары плей-офф, которые разыграют между собой выход в полуфинал.

Пары четвертьфинала олимпийского футбольного турнира среди мужчин:

Франция - Аргентина

Марокко - США

Египет - Парагвай

Япония - Испания

Матчи четвертьфинала пройдут в пятницу, 2 августа.

Напомним, что действующими олимпийскими чемпионами является сборная Бразилии, но на эти Игры они не смогли пробиться.