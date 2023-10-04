Выше только Роналду: Мюллер вышел на второе место по числу побед в Лиге чемпионов

3 октября «Бавария» играла против «Копенгагена» на выезде. Команды встречались во втором туре группового этапа Лиги чемпионов и игра завершилась победой немецкой команды со счётом 2:1.

В этой встрече принял участие ветеран мюнхенского коллектива Томас Мюллер, который вышел на замену на 77-й минуте.

После матча статисты обратили внимание на тот факт, что эта победа была для Мюллера 101-й в Лиге чемпионов за его карьеру.

По данному показателю опытный футболист сравнялся легендарным испанским вратарём Икером Касильясом. Лидером по числу побед в Лиге чемпионов остается португалец Криштиану Роналду со 115 викториями.

Мюллер выступает за «Баварию» с 2009 года. По информации ресурса Transfermarkt, его ориентировочная стоимость составляет 12 миллионов евро.

В текущем сезоне опытный атакующий хавбек принял участие в шести матчах в разных турнирах, в которых записал на свой счет результативную передачу.

В составе сборной Германии Мюллер становился чемпионом мира в 2014 году, а также выигрывал медали чемпионата мира в 2010 году.