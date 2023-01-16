Виноват Мудрик: "Наполи" серьезно поднял цену на Осимхена
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Виктора Осимхена/Автор неизвестен
Неаполитанский “Наполи” существенно поднял цену на нигерийского нападающего Виктора Осимхена, сообщает Il Mattino.
По сведениям источника, итальянский клуб хочет получить за футболиста не менее 150 миллионов евро. На руководство неаполитанцев произвел впечатление трансфер украинца Михаила Мудрика, который перешел из “Шахтера" в “Челси” за 70+30 миллионов евро. Стоит отметить, что интерес к нигерийцу проявляют “Арсенал”, “Ньюкасл” и “Манчестер Юнайтед”.
В нынешнем сезоне 24-летний Осимхен провел за “Наполи” 17 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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Евсеева Жанна эксперт Dailysports
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