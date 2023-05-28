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Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс вызваны в сборную Бразилии на июньские матчи

Новости футбола Сегодня, 12:42
Винисиус Жуниор и Родриго Гоэс вызваны в сборную Бразилии на июньские матчи Фото: инстаграм Винисиуса Жуниора/Автор неизвестен

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Бразилии Рамон Менезес опубликовал список из 23 футболистов, которые вызваны для участия в товарищеских матчах против сборных Гвинеи и Сенегала.

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Эдерсон ("Манчестер Сити"), Уэвертон ("Палмейрас").

Защитники: Алекс Теллес ("Севилья"), Айртон ("Фламенго"), Данило ("Ювентус"), Рожер Ибанес ("Рома"), Эдер Милитао ("Реал"), Маркиньос (ПСЖ), Нино Мота ("Флуминенсе").

Полузащитники: Вандерсон де Оливейра ("Монако"), Андре Нето ("Флуминенсе"), Бруно Гимараэс ("Ньюкасл"), Каземиро ("Манчестер Юнайтед"), Жоэлинтон ("Ньюкасл"), Лукас Пакета ("Вест Хэм"), Малком (команда из страны-террориста), Родриго Гоэс ("Реал"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Рафаэл Вейга ("Палмейрас").

Нападающие: Педро Абреу ("Фламенго"), Ришарлисон ("Тоттенхэм"), Рони Барбоза ("Палмейрас").

Матч Бразилия - Гвинея состоится 17 июня в Барселоне. Матч Бразилия - Сенегал состоится 20 июня в Лиссабоне.

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Сасько Инга Сасько Инга эксперт Dailysports
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