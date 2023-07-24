Винисиус Жуниор хочет получить новый статус в "Реале"

Бразильский нападающий мадридского “Реала” Винисиус Жуниор хочет стать новым пенальтистом королевского клуба, сообщает Marca.

По сведениям источника, футболист намерен заменить в этом статусе французского нападающего Карима Бензема, который в летнее трансферное окно на правах свободного агента перешел в “Аль-Иттихад”.

23-летний Винисиус Жуниор выступает за “Реал” с 2018 года. Он перешел в испанский клуб из “Фламенго”. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Всего форвард провел за клуб из Мадрида 225 матчей во всех турнирах, забил 59 голов и отдал 64 результативные передачи. В составе “Реала” Висиниус Жуниор два раза становился чемпионом Испании в сезонах-2019/2020 и 2021/2022, выиграл Кубок Испании в сезоне-2022/2023, два раза стал обладателем Суперкубка Испании в 2020 и 2022 годах, выиграл Лигу чемпионов в сезоне-2021/2022, выиграл Суперкубок УЕФА в 2022, а также два раза становился победителем Клубного чемпионата мира в 2018 и 2022 годах.

Винисиус Жуниор с 2019 года выступает за сборную Бразилии. Всего он провел за бразильскую национальную команду 23 матча, забил три гола и отдал три результативные передачи, а также получил три желтые карточки.