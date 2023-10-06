Винисиус выступил против трансфера Мбаппе в Реал: известна причина

Звездный бразилец Винисиус Жуниор высказал свою позицию по поводу вероятного приглашения в “Реал” форварда "ПСЖ" Килиана Мбаппе.

По информации от Todofichajes, игрок сборной Бразилии выступает против такого трансфера.

Молодой вингер считает, что Мбаппе может помешать ему стать главной звездой в составе "королевского клуба".

Кроме того, Винисиус убежден в том, что трансфер Мбаппе может уменьшить его шансы на получение "Золотого мяча" в будущем. Если сделка по французу совершится, Винисиус даже готов задуматься о возможном переходе в другой клуб.

Ранее президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи публично заявлял, что Килиан Мбаппе не имеет разногласий с руководством клуба и останется там на следующий сезон.

Килиан Мбаппе выступает за "ПСЖ" с 2018 года, но уже летом 2024 года его контракт истекает и он может получить статус свободного агента.

В текущем сезоне Мбаппе провел восемь матчей во всех турнирах за "ПСЖ" и отметился восемью голами.