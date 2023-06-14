Винисиус стал самым подорожавшим за сезон игроком чемпионата Испании
Новости футбола Сегодня, 05:31
Фото: твиттер Реала
Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор является самым дорогим игроком чемпионата Испании.
По версии Transfermarkt, сейчас бразилец оценивается в 150 млн.
Винисиус стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги. За сезон его стоимость поднялась на 30 млн евро.
Также в топ-10 наиболее подорожавших игроков вошли Родриго, Педри, Федерико Вальверде, Гави, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Френки де Йонг, Эдер Милитао и Рональд Араухо.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 17:55 "Реал" может предложить ПСЖ суперобмен
Новости футбола Вчера, 15:42 "Реал" готов заплатить огромную сумму за Мбаппе
Новости футбола 12 июн 2023, 14:01 Украина на 90-й минуте упустила победу над Германией
Новости футбола 11 июн 2023, 14:42 Goal.com обновил список топ-10 претендентов на "Золотой мяч"
Новости футбола 10 июн 2023, 17:03 "Манчестер Сити" выиграл Лигу чемпионов
Новости футбола 09 июн 2023, 10:30 "Бавария" подписала бывшего лидера "РБ Лейпциг"
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 10:29 "Челси" избавится от трех игроков с высокой зарплатой Новости футбола Сегодня, 10:00 “Реал” объявил о трансфере звездного англичанина Новости футбола Сегодня, 09:15 Клуб УПЛ остался без тренера Новости футбола Сегодня, 09:06 “Верес” сохранил прописку в украинской Премьер-лиге Новости футбола Сегодня, 06:51 Конте рассказал, почему не спешит вернуться к работе Новости футбола Сегодня, 06:35 Киевское "Динамо" готовит предложение своему лидеру Новости футбола Сегодня, 06:11 Журналист назвал причину увольнения тренера "Шахтера" Новости футбола Сегодня, 06:00 Магия Месси: “Интер Майами” вошел в топ-5 самых популярных команд США Новости футбола Сегодня, 05:52 Месси интересно высказался о "Золотом мяче" Новости футбола Сегодня, 05:31 Винисиус стал самым подорожавшим за сезон игроком чемпионата Испании
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Гвинея - Египет 14 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Нидерланды - Хорватия 14 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Уругвай - Никарагуа 15 июня 2023 года Футбол 15 июн 2023 Прогноз на матч Япония - Сальвадор 15 июня 2023 года Футбол 15 июн 2023 Прогноз на матч Аргентина - Австралия 15 июня 2023 года Футбол 15 июн 2023 Прогноз на матч Испания - Италия 15 июня 2023 года Футбол 16 июн 2023 Прогноз на матч Уэльс - Армения 16 июня 2023 года Футбол 16 июн 2023 Прогноз на матч Северная Македония - Украина 16 июня 2023 года Футбол 16 июн 2023 Прогноз на матч Латвия - Турция 16 июня 2023 года Футбол 16 июн 2023 Прогноз на матч Дания - Северная Ирландия 16 июня 2023 года