Винисиус стал самым подорожавшим за сезон игроком чемпионата Испании

Нападающий "Реала" и сборной Бразилии Винисиус Жуниор является самым дорогим игроком чемпионата Испании.

По версии Transfermarkt, сейчас бразилец оценивается в 150 млн.

Винисиус стал самым подорожавшим игроком Ла Лиги. За сезон его стоимость поднялась на 30 млн евро.

Также в топ-10 наиболее подорожавших игроков вошли Родриго, Педри, Федерико Вальверде, Гави, Эдуарду Камавинга, Орельен Тчуамени, Френки де Йонг, Эдер Милитао и Рональд Араухо.