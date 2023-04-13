Винисиус рассказал о том, как борется с давлением и провокациями

Вингер “Реала” Винисиус Жуниор рассказал о том, испытывает ли давление из-за провокаций в Ла Лиге.

По словам бразильца, он не чувствует себя защищенным из-за судейства чемпионате, но он уже сталкивался с подобным, играя в Бразилии.

Вингер “Реала” отметил, что сталкивался с постоянными провокациями еще с детства, когда играл за "Фламенго", и не испытывает давления, находясь в лучшем клубе мира.

Винисиус уехал из Бразилии в 18 лет и считает, что после более чем 200 матчей он научился играть лучше и сейчас ему проще сконцентрироваться на игре.