Винисиус пропустил тренировку "Реала"

Ключевые футболисты “Реала” Тони Кроос и Винисиус Жуниор пропустили тренировку команды перед матчем чемпионата Испании против “Кадиса”.

Как пишет источник, причиной стала перегруженность футболистов.

Оба игрока получили дополнительный отдых, чтобы восстановиться к ответному четвертьфиналу Лиги чемпионов с “Челси”.

Напомним, что Винисиус и Кроос вышли в стартовом составе на первый матч, который завершился победой их команды 2:0.