Винисиус предоставил показания в суде относительно расистских высказываний

В предыдущем сезоне Ла Лиги, во время матча между "Валенсией" и "Реал Мадридом", произошел инцидент с расизмом, в котором был задействован вингер "Реал Мадрид" Винисиус.

На официальном сайте клуба было объявлено, что в четверг, 5 октября, бразильский игрок предоставил свидетельские показания в суде. Он сделал это через видеоконференцию в следственном суде Валенсии относительно событий, произошедших на стадионе "Месталья" 21 мая, где он столкнулся с расистскими и ксенофобскими оскорблениями и поведением.

Для напоминания, 21 мая, во время матча против "Валенсии", Винисиус столкнулся с расистскими оскорблениями, и в конце матча ему была выдана красная карточка. Этот инцидент привел к серьезному расистскому скандалу в Испании, и появились сообщения, что бразильский игрок даже может рассматривать вариант ухода из "Реал Мадрида".

Стоит отметить, что 23 мая 2017 года "Реал Мадрид" официально объявил о соглашении с "Фламенго" относительно будущего трансфера Винисиуса, который должен был состояться в июле 2018 года. Сумма трансфера составила 45 миллионов евро. Согласно условиям соглашения, "Реал Мадрид" получил полные права на атакующего полузащитника только после его 18-летия летом 2018 года. Винисиус Жуниор был представлен как игрок "Реал Мадрид" 20 июля 2018 года.