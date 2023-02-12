Винисиус получил приз лучшему футболисту клубного чемпионата мира

Вингер “Реала” Винисиус Жуниор признан лучшим футболистом клубного чемпионата мира.

В рамках турнира бразилец забил три гола. Он забивал в ворота “Аль-Ахли” (4:1) в полуфинале и “Аль-Хилаля” (5:3).

По итогам турнира молодому бразильцу вручили “Золотой мяч”.

Интересно, что “Серебряный мяч” получил хавбек “Реала” Федерико Вальверде, а “Бронзовый мяч” вручили нападающему “Аль-Хилаля” Лусиано Вьетто.