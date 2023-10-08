Винисиус поделился мнением о Беллингеме

Бразильский вингер мадридского Реала Винисиус Жуниор рассказал, что общался с Джудом Беллингемом еще до перехода в мадридский клуб.

«Я хотел видеть Джуда в Реале! В прошлом году я отправил много сообщений Беллингему. Я писал ему почти каждый день и говорил: «Приезжай в Мадрид», - сказал Винисиус.

Отметим, что этим летом Реал заплатил дортмундской Боруссии за переход англичанина 103 миллиона евро. Футболист отлично начал свои выступления за Мадрид. Беллингем успел сыграть в новой команде уже 10 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 3 голевых передачи.

Добавим, что Реал вчера обыграл Осасуну в рамках девятого тура испанской Ла Лиги, а Беллингем забил 2 мяча. Таким образом мадридвский клуб вернул себе первую позицию в турнирной таблице.