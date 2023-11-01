Винисиус поделился эмоциями от продления контракта с Реалом

Футболист "Реала" Винисиус Жуниор высказался по поводу продления своего контракта с клубом. Новое соглашение игрока сборной Бразилии с испанской командой рассчитано до 2027 года.

По словам Винисиуса, играть за "Реал" всегда было его мечтой, особенно учитывая трудности, с которыми он сталкивался в своей родной стране.

"Быть игроком "Реала" невозможно передать словами, и только те, кто прошел через это, могут понять мои чувства.

Я доволен отличными отношениями со своими одноклубниками и считаю, что все они рады представлять лучший клуб в мире. Вам нужно наслаждаться моментами, так как время проходит очень быстро", - сказал он в интервью Madrid Xtra.

Напомним, что Винисиус играет за мадридский клуб с 2018 года. Тогда его купили у "Фламенго" за 35 миллионов евро.

Его предыдущий контракт с клубом был рассчитан до июня 2024 года.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне бразильский вингер провел десять матчей за “Реал”, в которых записал на свой счет три гола и три результативные передачи.