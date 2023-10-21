Винисиус оценил свою игру в матчах за сборную

Футболист мадридского Реала рассказал о своих текущих выступлениях. Винисиус поделился мнением о своей игре в матчах за сборную Бразилии.

«Я выглядел очень плохо в предыдущих играх, мне есть что улучшить. Я думаю, что мои выступления в национальной сборной еще не такие, как я ожидал. Мне нужно много развиваться, чтобы играть как можно лучше, как я это делаю в Реале», - передает слова игрока Relevo.

Напомним, что сборная Бразилии неудачно провела октябрьские матчи отбора на Чемпионат Мира-2026. Сначала команда не сумела сломить сопротивление Венесуэлы (1:1), а затем проиграла Уругваю (0:2). Вингер Реала результативными действиями не отметился и в обоих матчах был заменен в концовке.

Добавим, что за Реал Винисиус провел в этом сезоне 7 поединков, в которых забил 3 гола и сделал одну голевую передачу.

Следующий матч Реал проведет сегодня в рамках десятого тура испанской Ла Лиги в гостях против Севильи.