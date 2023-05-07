Винисиус отметился новым странным поступком
Новости футбола Сегодня, 04:50
Фото: твиттер Реала
Вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор снова оказался в центре внимания.
Перед вчерашним финалом Кубка Испании с “Осасуной” (2:1) он не поприветствовал судейскую бригаду.
Молодой футболист решил проигнорировать рукопожатие перед началом встречи.
Отметим, что недавно игрок сборной Бразилии жаловался на недостаточное внимание со стороны судей.
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