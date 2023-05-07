Винисиус отметился новым странным поступком

Вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор снова оказался в центре внимания.

Перед вчерашним финалом Кубка Испании с “Осасуной” (2:1) он не поприветствовал судейскую бригаду.

Молодой футболист решил проигнорировать рукопожатие перед началом встречи.

Отметим, что недавно игрок сборной Бразилии жаловался на недостаточное внимание со стороны судей.