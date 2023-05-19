Винисиус обратился к фанатам "Реала"

Вингер “Реала” Винисиус Жуниор обратился к болельщикам после поражения в ответной игре полуфинала Лиги чемпионов от “Манчестер Сити” со сетом 0:4.

На своей странице в социальной сети бразилец написал: “Мы вернёмся к победам. ”Мадрид" всегда борется до конца!".

Напомним, что в первом матче была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В финале турнира англичане сыграют против “Интера”.

В текущем сезоне Жуниор забил 10 голов и сделал 9 результативных передач в рамках Ла Лиги. В рамках Лиги чемпионов на его счету 7 голов и 5 голевых передач в 11 матчах.