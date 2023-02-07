Винисиус недоволен судьями и организацией борьбы с расизмом в Испании

Вингер мадридского “Реала” Винисиус уверен в том, что в Испании слабо организована борьба с расизмом.

По данным Relevo, также сам футболист и его окружение недовольны работой испанских судей, так как они редко наказывают соперников за фолы на бразильце.

Источник пишет, что в окружении футболиста серьезно критикуют Ла Лигу, которая делает недостаточно работы для прекращения расизма на трибунах.

Также футболист считает, что некоторые медиа намеренно раздувают скандалы вокруг него.