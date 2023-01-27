Винисиус не намерен покидать "Реал", несмотря на проявления расизма
Новости футбола Сегодня, 10:00
Фото: твиттер Реала/Автор неизвестен
Вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор не собирается менять клубную прописку, несмотря на частые проявления расизма.
Как пишет UOL Esporte, бразильский футболист хочет и дальше бороться с дискриминацией.
По словам источника, Винисиус намеен “писать историю в составе ”королевского" клуба".
“Нет шансов, что он уйдет. Проявления расизма мотивируют его еще сильнее, он хочет быть успешным. Расисты должны к этому привыкать”, - рассказал источник.
Александр Шевченко эксперт Dailysports
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