Винисиус не намерен покидать "Реал", несмотря на проявления расизма

Вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор не собирается менять клубную прописку, несмотря на частые проявления расизма.

Как пишет UOL Esporte, бразильский футболист хочет и дальше бороться с дискриминацией.

По словам источника, Винисиус намеен “писать историю в составе ”королевского" клуба".

“Нет шансов, что он уйдет. Проявления расизма мотивируют его еще сильнее, он хочет быть успешным. Расисты должны к этому привыкать”, - рассказал источник.