Винисиус может сменить игровой номер в "Реале"

Вингер мадридского “Реала” Винисиус Жуниор может сменить игровой перед стартом нового сезона.

Как пишет источник, у него была такая возможность и перед началом текущего сезона, но бразилец отказался это делать из-за суеверия, так как в финале Лиги чемпионов-2022 забил гол, выступая под номером 20.

Следующим летом Винисиус сможет получить 7-й или 11-й номер, так как обладатели этих номеров Эден Азар и Марко Асенсио близки к уходу из клуба.