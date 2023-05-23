Винисиус может быть дисквалифицирован до конца сезона

Вингер “Реала” Винисиус Жуниор может быть дисквалифицирован до конца сезона.

На выходных бразильский футболист получил красную карточку в матче чемпионата Испании против “Валенсии” (0:1).

Ожидается, что дисквалификация может составить три матча.

Сам Винисиус после игры сказал, что во время матча подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков.