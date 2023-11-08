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Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса

Новости футбола Вчера, 23:49
Кенли Ворд эксперт Dailysports Кенли Ворд
Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса Винисиус и Родриго побили рекорд Роберто Карлоса

Нападающие «Реала» Винисиус Жуниор и Родриго вписали свои имена в историю мадридского клуба.

По информации CBS Sports Golazo в социальной сети Х (ранее Twitter), молодые таланты стали самыми результативными бразильскими футболистами “сливочных” в Лиге чемпионов.

В матче 4-го тура группового этапа против «Браги» (3:0), который прошел вчера в Мадриде, Винисиус и Родриго забили по голу. Теперь у них на счету по 17 голов в Лиге чемпионов. Они обошли по этому показателю легендарного Роберто Карлоса.

Напомним, что Винисиус выступает за «Реал» с 2018 года и имеет контрактные обязательства до 2027 года. В текущем сезоне он принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых записал на свой счет четыре гола и четыре результативные передачи.

Что касается Родриго, то он присоединился к мадридскому клубу в 2019 году и подписал соглашение до 2028 года. В 16 играх текущего сезона он забил три гола и отдал две результативные передачи.

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