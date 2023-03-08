Вингер "Шахтера" Соломон заинтересовал клубы из Европы

23-летний израильский вингер “Шахтера” Манор Соломон является лакомым кусочком для многих клубов Европы.

Об этом сообщил журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Как известно, сейчас вингер играет в аренде за “Фулхэм”, но за ним пристально следят многие клубы.

В текущем сезоне Соломон сыграл 12 матчей за лондонскую команду, в которых забил пять голов.

Его арендное соглашение рассчитано до конца сезона.