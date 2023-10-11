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Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов

Новости футбола Сегодня, 10:24
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов Вингер Ливерпуля все еще остается объектом трансферных желаний саудитов

Клубы Профессиональной Саудовской Лиги все еще желают подписать вингера "Ливерпуля" Мохаммеда Салаха, сообщает TZ.

Руководитель Профессиональной Лиги Саудовской Аравии рассказал, что египтянин является его трансферной целью и "личным фаворитом". Директор Майкл Эменало хотел бы, чтобы Салах перебрался в их лигу.

Сообщается, что "Аль-Иттихад" был готов установить мировой рекорд в размере 215 миллионов фунтов стерлингов (269 миллионов долларов) за Салаха летом, однако "Ливерпуль" отказался продавать своего лидера.

"Салаху рады в любое время, но не давят и не заставляют приходить. Если кто-то захочет прийти и есть возможность работать с клубом, который выпускает игроков, в очень уважительной и профессиональной манере, мы будем очень рады их принять. Но да, Мо - мой личный фаворит", - говорит Майкл Эменало.

Контракт Салаха истекает в 2025 году, вскоре после того, как он отпразднует свой 33-й день рождения. Ранее ходили слухи, что он был готов переехать в Саудовскую Аравию летом.

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