Вингер Челси пропустит следующий матч Премьер-лиги

Украинский вингер Челси Михаил Мудрик пропустит следующий матч Синих в Премьер-лиге, сообщил главный тренер Маурисио Почеттино.

Как рассказал наставник, Мудрик не в порядке, клуб проверяет состояние молодого игрока. У него немного закружилась голова, поэтому использовали замену из-за подозрения на сотрясение мозга.

"В таких заменах есть правило - футболист не может играть в течение 7 дней. Поэтому он не будет доступен для следующей игры, но я надеюсь, что там нет ничего страшного", - говорится в заметке.

Напомним, что вингер Михаил Мудрик столкнулся с защитником Тариком Лампти и не смог продолжить игру. Вместо него на поле вышел Кристофер Нкунку.

Напомним, что Челси одержал убедительную победу над Брайтоном в рамках перенесенного 34 тура Премьер-лиги. Синие имеют в активе 60 очков, что на три балла больше, чем у ближайших преследователей, и занимают шестое место в таблице.