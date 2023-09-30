Вингер Барселоны, скорее всего, не сыграет с Реалом

Если диагноз Рафиньи подтвердится, то Барселона может лишиться своего вингера на месяц и игрок пропустит матчи Лиги чемпионов и Ла Лиги, в том числе «Эль Класико» 28-го октября. Бразилец возможно получил разрыв мышц бедра.

Травму игрок получил во вчерашнем матче с Севильей после удара по воротам и был заменен на 37-ой минуте встречи. Напомним, что этот матч Барселона выиграла со счетом 1:0 благодаря автоголу Серхио Рамоса на 76-ой минуте.

В предстоящий месяц у «блаугранас» состоятся игры с Гранадой, Атлетиком и Реал Мадридом в Ла Лиге, а также с Порту и Шахтером в Лиге чемпионов.

Рафинья перешел в Барселону в прошлом сезоне из Лидса за€58 млн. В первом сезоне в Испании бразилец сыграл за команду 36 матчей, забил семь голов и столько же отдал результативных передач. В текущем сезоне на счету вингера «Барсы» в шести матчах уже два гола и один ассист.

Напомним, вчера было заявлено, что Барселона может прекратить свое существование.