Вингер "Барселоны" может перейти в "Астон Виллу"

“Астон Вилла” проявляет интерес к вингеру “Барселоны” и сборной Испании Феррану Торресу, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Впрочем, каталонцев не устраивает данный вариант, так как они хотели бы продать игрока дороже и сразу.

В минувшем сезоне 23-летний Торрес провел за “Барселону” 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.