Вингер "Барселоны" может перейти в "Астон Виллу"
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: инстаграм Феррана Торреса/Автор неизвестен
“Астон Вилла” проявляет интерес к вингеру “Барселоны” и сборной Испании Феррану Торресу, сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, английский клуб хочет арендовать футболиста до лета 2024 года с правом последующего выкупа за 25 миллионов евро. Впрочем, каталонцев не устраивает данный вариант, так как они хотели бы продать игрока дороже и сразу.
В минувшем сезоне 23-летний Торрес провел за “Барселону” 45 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал три результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Вчера, 16:54 Определились четвертьфинальные пары молодежного чемпионата Европы
Новости футбола Вчера, 15:56 "Арсенал" купил полузащитника "Челси" за 70 млн евро
Новости футбола 27 июн 2023, 16:46 Украина на 90-й минуте упустила победу над Испанией в матче молодежного Евро-2023
Новости футбола 27 июн 2023, 15:56 "Реал" начал переговоры по трансферу чемпиона мира
Новости футбола 27 июн 2023, 13:57 "Манчестер Сити" купил 4-кратного победителя Лиги чемпионов
Новости футбола 27 июн 2023, 13:24 Киевское "Динамо" объявило о возвращении клубной легенды
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайтВесь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 16:42 Джейми Варди дал ответ на выгодное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 16:30 "Арсенал" договорился о переходе защитника сборной Нидерландов Новости футбола Сегодня, 16:15 "Жирона" определилась с будущим украинца Виктора Цыганкова Новости футбола Сегодня, 15:55 Ромелу Лукаку дал ответ на 60-миллионое предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 15:42 Вингер "Барселоны" может перейти в "Астон Виллу" Новости футбола Сегодня, 15:30 Бэйл рассказал, как вел себя Роналду, когда не забивал голы Новости футбола Сегодня, 15:15 "Реал" может усилиться звездой "Ювентуса" Новости футбола Сегодня, 14:55 Дортмундская "Боруссия" и "РБ Лейпциг" поборются за таланта "Реала" Новости футбола Сегодня, 14:42 "Челси" хочет купить вратаря сборной Украины Новости футбола Сегодня, 14:30 "Астон Вилла" вышла в лидеры в борьбе за защитника сборной Испании
Лучшие бонусыВсе
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопированПолучить
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопированПолучить
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопированПолучить
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопированПолучить
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Коло-Коло - Депортиво Перейра 30 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Бока Хуниорс - Монагас 30 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Барселона Гуаякиль - Серро Портеньо 30 июня 2023 года Футбол Сегодня Прогноз на матч Палмейрас - Боливар 30 июня 2023 года Футбол 30 июн 2023 Прогноз на матч Платенсе - Ланус 1 июля 2023 года Футбол 01 июл 2023 Прогноз на матч Барракас Сентраль - Ривер Плейт 1 июля 2023 года Футбол 01 июл 2023 Прогноз на матч Сан-Лоренсо - Росарио Сентраль 1 июля 2023 года Футбол 01 июл 2023 Прогноз на матч Эстудиантес - Сентраль Кордоба 1 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Коринтианс - Ред Булл Брагантино 2 июля 2023 года Футбол 02 июл 2023 Прогноз на матч Ботафого - Васко да Гама 2 июля 2023 года