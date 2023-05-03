"Вильярреал" упустил победу над "Валенсией" в матче Ла Лиги

В матче 33-го тура чемпионата Испании “Валенсия” и “Вильярреал” сыграли вничью со счетом 1:1.

В середине второго тайма счет открыл Николас Джексон, но затем равновесие восстановил Самуэл Лино.

“Вильярреал”, набрав 54 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Валенсия” с 34 очками осталась на 17-й позиции.

“Валенсия” – “Вильярреал” - 1:1 (0:0)

Голы: Джексон, 62 - 0:1, Лино, 72 - 1:1

“Валенсия”: Мамардашвили, Тьерри Коррейя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Гайя, Алмейда (Дуро, 70), Нико Гонсалес (Мориба, 56), Муса (Диего Лопес, 46), Герра, Лино (Тони Лато, 86), Кавани (Мари, 86).

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Педраса, Парехо, Алекс Баэна, Терратс (Тригерос, 74), Пино (Капу, 66), Чуквуэзе (Жерар Морено, 81), Джексон.

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