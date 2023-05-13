"Вильярреал" одержал разгромную победу в Ла Лиге

В матче 34-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на своем поле разгромил “Атлетик” со счетом 5:1.

Победу “подводникам” принесли дубли Алекса Баэны и Николаса Джексона, а также автогол Айтора Паредеса. У гостей отличился Ойан Сансет.

“Вильярреал”, набрав 57 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Атлетик” с 47 очками остался на восьмой позиции.

“Вильярреал” – “Атлетик” - 5:1 (2:1)

Голы: Баэна, 24 - 1:0, Джексон, 37 - 2:0, Сансет, 45 (с пенальти) - 2:1, Джексон, 50 - 3:1, Паредес, 61 (автогол) - 4:1, Баэна, 90 - 5:1

“Вильярреал”: Рейна, Фойт, Манди, Торрес, Педраса (Альберто Морено, 82), Капу (Терратс, 57), Парехо, Алекс Баэна, Пино (Тригерос, 82), Чуквуэзе (Ло Чельсо, 65), Джексон (Жерар Морено, 66).

“Атлетик”: Унаи Симон, Лекуэ (Де Маркос, 59), Йерай Альварес, Паредес, Берчиче, Эррера (Весга, 59), Дани Гарсия, Сансет, Беренгер (Муниаин, 59), Уильямс (Аду, 79), Уильямс (Гурусета, 70).

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