"Вильярреал" одержал победу в гостевом матче Ла Лиги

В матче 2-го тура чемпионата Испании “Вильярреал” на выезде добился победы над “Мальоркой”. Матч состоялся в городе Пальма-де-Майорка на стадионе “Сон Моиш” и завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Жерар Морено.

“Вильярреал”, набрав три очка, вышел на восьмое место в турнирной таблице Ла Лиги. “Мальорка” с одним очком осталась на 14-м месте.

В 3-м туре “Вильярреал” на своем поле сыграет с “Барселоной”. Матч состоится 27 августа.

“Мальорка” – “Вильярреал” - 0:1 (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 – 62 Жерар Морено

“Мальорка”: Райкович, Маффео, Раильо (Гонсалес, 45), Вальент, Копете, Коста, Дани Родригес (Ларин, 63), Маскарель (Льябрес, 72), Морланес (Саму Кошта, 46), Ндиайе (Дардер, 46), Мурики.

“Вильярреал”: Йоргенсен, Фойт, Габбия (Альбиоль, 67), Куэнка, Педраса, Парехо, Алекс Баэна (Комесанья, 78), Терратс (Капу, 67), Бреретон (Ахомаш, 77), Жерар Морено (Денис Суарес, 76), Серлот.

Желтые карточки: Маскарель (2), Бреретон (45), Терратс (45), Алекс Баэна (51), Вальент (73), Комесанья (83).