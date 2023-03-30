"Вильярреал" нацелился на одного из лучших вратарей ЧМ-2022

"Вильярреал" проявляет интерес к вратарю загребского “Динамо” и сборной Хорватии Доминику Ливаковичу, сообщает AS.

По сведениям источника, испанский клуб может приобрести голкипера в летнее трансферное окно. В составе “подводников” хорват может заменить ветерана команды Пепе Рейну.

Напомним, что Ливаковичем в зимнее трансферное окно интересовалась “Бавария”, но мюнхенцы в итоге купили швейцарца Янна Зоммера.

В нынешнем сезоне 28-летний Ливакович провел за “Динамо” 39 матчей во всех турнирах и пропустил 43 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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