"Вильярреал" может купить вратаря сборной Турции

"Вильярреал" проявляет интерес к вратарю “Трабзонспора” и сборной Турции Угурджану Чакиру, сообщает Marca.

По сведениям источника, испанский клуб рассматривает вариант с приобретением 27-летнего футболиста в летнее трансферное окно и готов заплаить за него семь миллионов евро. “Подводники” не готовы платить больше и надеются, что руководство “Трабзонспора” примет данное предложение. Если предложение будет отклонено, первым вратарем “Вильярреала” может стать 40-летний Пепе Рейна, который недавно подписал с клубом новый контракт, который будет действовать до лета 2024 года.

Чакир выступает за “Трабзонспор” с 2014 года. Всего он провел за турецкий клуб 203 матча во всех турнирах и пропустил 240 голов. В 58 матчах он ушел с поля без пропущенных голов. Чемпион Турции сезона-2021/2022, обладатель Кубка Турции сезона-2019/2020, двукратный обладатель Суперкубка Турции в 2020 и 2022 годах.

Чакир с 2019 года играет за сборную Турции. За турецкую национальную команду он провел 22 матча и пропустил 34 гола.